Stasera, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 21:35, va in onda su Canale 5 l’11esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Le anticipazioni e le ultime notizie relative al reality sono state diffuse oggi, 22 aprile. La trasmissione vede protagonisti i concorrenti ancora in gara, con le telecamere che continuano a seguire le loro attività all’interno della casa.

Stasera, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda l’11esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. L’undicesima puntata va in onda eccezionalmente stasera, mercoledì, per far posto alla semifinale di Coppa Italia Inter-Como. Al televoto Paola Caruso, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Intanto Mediaset ha ufficializzato il prolungamento del programma con la finale che non sarà più il 5 maggio ma il 19. Nella Casa è scoppiata la coppia Raul-Lucia e la guerra Manzini-Elia si è riaccesa.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 22 aprile

Grande Fratello VIP 2026: i 16 concorrenti ufficiali e perché faranno discutere

Notizie correlate

Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 3 aprileStasera, venerdì 3 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026.

Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 7 aprileGrande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 7 aprile Stasera, martedì 7 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 17 aprile: la crisi delle regine e la prima finalista; Grande Fratello Vip 2026, nona puntata: cos'è successo il 14 aprile; Grande Fratello Vip, anticipazioni: la prima finalista e un ritiro. Caos Todaro, le ‘regine’ si sfidano. Sondaggi e cosa vedremo stasera.

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di mercoledì 22 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiGrande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi torna con un nuovo televoto: nella casa l'aria di finale comincia a farsi sentire tra i concorrenti! superguidatv.it

Grande Fratello Vip, anticipazioni: Renato in crisi per il triangolo, Mussolini sotto accusa e televoto decisivo. Sondaggi e cosa vedremo staseraOggi mercoledì 22 aprile 2026 va in onda l’undicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: Adriana Volpe verso l’immunità, chi viene eliminato ... libero.it

«Quando uscirò da qui, farò subito un bonifico per aiutare Paola e suo figlio. » Francesca Manzini, nella casa del Grande Fratello Vip, non riesce a nascondere la sua agitazione per la sorte di Paola Caruso. La paura che possa essere proprio lei a dover lasci - facebook.com facebook