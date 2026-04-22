Nella puntata dell'11ª stagione del reality, condotta da Ilary Blasi, si sono verificati momenti di tensione tra i concorrenti. Durante la serata, si è aperto il televoto e si è discusso di chi potrebbe ottenere l'immunità, con particolare attenzione a un concorrente di nome Alessandra. La puntata si è conclusa con la consueta votazione tra i partecipanti, lasciando in sospeso l'esito della prossima fase del gioco.

Nuovo appuntamento, oggi 22 aprile 2026, con il Grande Fratello Vip su Canale 5, condotto da Ilary Blasi con supporto delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo una partenza non proprio spumeggiante dal punto di vista degli ascolti (al punto che si vociferava addirittura di una chiusura anticipata), il pubblico continua a sintonizzarsi in modo altalenante. Dopo il calo per la puntata di martedì scorso - 1.809.000 spettatori pari al 15,11% di share - quella di venerdì ha fatto registrare un piccolo incremento, con 1.968.000 spettatori e il 17,31% di share. Ecco cosa succederà stasera nel corso dell'undicesima puntata del reality show di casa Mediaset, il cui gran finale è previsto per martedì 19 maggio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto

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