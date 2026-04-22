Grande Fratello Vip 2026 diretta undicesima puntata | Paola ‘finta eliminata’ e isolata nel monolocale

Da davidemaggio.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 è iniziata con i saluti della conduttrice alle persone eliminate e ai concorrenti ancora in gioco. La presentatrice ha commentato il suo ruolo e ha collegato subito con i partecipanti all’interno della casa. Durante la serata, si è parlato di una concorrente che ha simulato un’uscita, rimanendo poi isolata in un monolocale.

22 aprile – 21:58. Breve anteprima. 22 aprile – 22:03. Comincia l’undicesima puntata di GFVIP. Dopo i saluti alla “ mie star ” Selvaggia e Cesara e agli eliminati, Ilary puntualizza che sta conducendo “ il più bel reality che ci sia ” e si collega subito coi vip. Al centro del salone c’è un robot con le sembianze di un alieno, che Francesca ha rotto per sbaglio. Si chiama Freezolino. “ Che nome orrendo gli avete dato “, commenta la Blasi. 22 aprile – 22:06. Stop al televoto tra Paola, Alessandra e Adriana. 22 aprile – 22:07. I commenti dei concorrenti ad Antonella prima finalista. Lo scorso venerdì, Antonella è stata eletta prima finalista....🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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