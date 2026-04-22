Grande Fratello Vip 2026 diretta undicesima puntata | Paola ‘finta eliminata’ e isolata nel monolocale

L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 è iniziata con i saluti della conduttrice alle persone eliminate e ai concorrenti ancora in gioco. La presentatrice ha commentato il suo ruolo e ha collegato subito con i partecipanti all’interno della casa. Durante la serata, si è parlato di una concorrente che ha simulato un’uscita, rimanendo poi isolata in un monolocale.

22 aprile – 21:58. Breve anteprima. 22 aprile – 22:03. Comincia l’undicesima puntata di GFVIP. Dopo i saluti alla “ mie star ” Selvaggia e Cesara e agli eliminati, Ilary puntualizza che sta conducendo “ il più bel reality che ci sia ” e si collega subito coi vip. Al centro del salone c’è un robot con le sembianze di un alieno, che Francesca ha rotto per sbaglio. Si chiama Freezolino. “ Che nome orrendo gli avete dato “, commenta la Blasi. 22 aprile – 22:06. Stop al televoto tra Paola, Alessandra e Adriana. 22 aprile – 22:07. I commenti dei concorrenti ad Antonella prima finalista. Lo scorso venerdì, Antonella è stata eletta prima finalista....🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta undicesima puntata: Paola ‘finta eliminata’ e isolata nel monolocale Notizie correlate Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta undicesima puntata: Adriana immune, Paola finta eliminata Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta undicesima puntata: è scontro tra Paola e Antonella Altri aggiornamenti Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip, le antipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, decima puntata: cos'è successo il 17 aprile. Grande Fratello Vip non va in onda stasera, martedì 21 aprile 2026: perché? il motivo e quando torna su Canale 5Cambio di palinsesto su Canale 5: Grande Fratello Vip salta martedì 21 aprile 2026 per lasciare spazio a Inter-Como di Coppa Italia. superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di mercoledì 22 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiGrande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi torna con un nuovo televoto: nella casa l'aria di finale comincia a farsi sentire tra i concorrenti! superguidatv.it “Mi è venuta la gastrite” dice Francesca Manzini, dopo il confronto acceso con Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip Durante la puntata di stasera del GF Vip, Ilary Blasi ha messo Francesca Manzini al centro di un “uno contro tutti” nel salotto della cas facebook Grande Fratello Vip, nona puntata del 14 aprile: quanto ha totalizzato I dati auditel sorprendono — x.com