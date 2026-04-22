Grande Fratello Vip 2026 chi è uscito ieri sera mercoledì 22 aprile? | Video Mediaset

Ieri sera, mercoledì 22 aprile, si è svolta l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026, durante la quale la conduttrice ha annunciato ai concorrenti l’esito del televoto. Quale concorrente è stato eliminato? La notizia è stata comunicata nel corso della serata, senza ulteriori dettagli sulla dinamica della scelta. La puntata ha visto anche altri momenti di confronto tra i partecipanti e le discussioni in casa.

Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera mercoledì 22 aprile? Durante l’ottava puntata del reality show, Ilary Blasi ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Paola Caruso, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini? Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 2026? Puntata del 22 aprile 2026. Durante la diretta di mercoledì 22 aprile del Grande Fratello Vip 2026 è tempo di scoprire il verdetto del televoto. In nomination Paola Caruso, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Dallo studio Ilary Blasi è pronta a leggere il verdetto ai nominati: “ Adriana, Alessandra e Paola eccovi qui, ci siamo. Il pubblico ha votato e ha deciso che la prima vip salva da questo televoto è Alessandra “.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Il Grande Fratello Vip 2026 a rischio chiusura tensioni in Mediaset

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