Governo ok dal Cdm ai nuovi sottosegretari le opposizioni | Si spartiscono le poltrone con Paese in difficoltà

Da fanpage.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha approvato la nomina di cinque nuovi sottosegretari, portando a termine le nomine necessarie per completare la composizione della squadra di governo. Le opposizioni criticano le scelte e commentano che le nomine sembrano privilegiare le poltrone, mentre il Paese si trova in una fase difficile dal punto di vista economico e sociale. La decisione è stata presa durante una riunione del Consiglio dei ministri.

Il governo Meloni ha nominato cinque nuovi sottosegretari per completare le caselle vacanti e rafforzare la stabilità della maggioranza. Una trattativa tra alleati che hasuscitato critiche dell'opposizione, che parla di "spartizione di poltrone" invece che di risposte ai problemi del Paese.🔗 Leggi su Fanpage.it

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