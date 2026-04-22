Governo ok dal Cdm ai nuovi sottosegretari le opposizioni | Si spartiscono le poltrone con Paese in difficoltà

Il governo ha approvato la nomina di cinque nuovi sottosegretari, portando a termine le nomine necessarie per completare la composizione della squadra di governo. Le opposizioni criticano le scelte e commentano che le nomine sembrano privilegiare le poltrone, mentre il Paese si trova in una fase difficile dal punto di vista economico e sociale. La decisione è stata presa durante una riunione del Consiglio dei ministri.

Il governo Meloni ha nominato cinque nuovi sottosegretari per completare le caselle vacanti e rafforzare la stabilità della maggioranza. Una trattativa tra alleati che hasuscitato critiche dell'opposizione, che parla di "spartizione di poltrone" invece che di risposte ai problemi del Paese.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Governo: da cdm ok ai nuovi sottosegretari: Balboni, Cannella, Barelli, Dell'Utri, Bizzotto Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Governo, da Balboni a Barelli: ok del Cdm ai nuovi sottosegretari; Il ddl Migranti (ok Cdm a febbraio) è arrivato al Senato; Dl Sicurezza in Aula, caos alla Camera. Governo pone la fiducia; Dl sicurezza, il governo pone la fiducia. Meloni: Norma sui rimpatri resta, nessun pasticcio. Conte: gravissimo. Governo, ok dal Cdm ai nuovi sottosegretari, le opposizioni: Si spartiscono le poltrone con Paese in difficoltàIl governo Meloni ha nominato cinque nuovi sottosegretari per completare le caselle vacanti e rafforzare la stabilità della maggioranza. Una trattativa tra alleati che hasuscitato critiche ... fanpage.it Governo, il Cdm nomina 5 nuovi sottosegretari: da Dell'Utri a Baldoni. Chi sonoIl Consiglio del Ministri ha nominato cinque nuovi sottosegretari che andranno a coprire le caselle vacanti. A giurare davanti al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella Sala dei Galeoni di ... tg24.sky.it L’Eurostat boccia i conti dell’Italia. Rimaniamo in procedura di infrazione, e lo spazio di manovra della spesa pubblica è praticamente congelato. Il governo ha sbagliato a fare i conti, e ora la politica economica salta per aria. Un altro autogol! E oggi l’ho sottoli x.com Così il governo mette una toppa ai rilievi di Mattarella sul decreto sicurezza. Mentre la Camera vota con la fiducia il provvedimento, il Consiglio dei ministri prepara un nuovo testo per superare le obiezioni costituzionali del Quirinale. Ma resta il nodo copertura - facebook.com facebook