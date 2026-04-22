Governo dal Cdm via libera alla nomina di 5 nuovi sottosegretari | Balboni Cannella Barelli Bizzotto e Massimo Dell' Utri

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la nomina di cinque nuovi sottosegretari, tra cui Balboni, Cannella, Barelli, Bizzotto e Massimo Dell'Utri. Barelli, ex capogruppo alla Camera di Forza Italia, assumerà il ruolo di sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. La notizia della sua nomina era stata anticipata in precedenza da un quotidiano nazionale. La decisione è stata ufficializzata durante la riunione del Consiglio.

Il nuovo ruolo di Barelli, ex capogruppo alla Camera di Forza Italia e ora sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, era stato anticipato dal Giornale d'Italia Il Cdm ha dato il via libera alla nomina di 5 nuovi sottosegretari per il governo Meloni. Alberto Balboni prende il posto di And.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Governo, dal Cdm via libera alla nomina di 5 nuovi sottosegretari: Balboni, Cannella, Barelli, Bizzotto e Massimo Dell'Utri Notizie correlate Leggi anche: Governo: da cdm ok ai nuovi sottosegretari: Balboni, Cannella, Barelli, Dell'Utri, Bizzotto Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Governo, da Balboni a Barelli: ok del Cdm ai nuovi sottosegretari; Rallenta la crescita, deficit al 3,1%. Via al valzer di nomine nei ministeri; Governo, al via il cdm: sul tavolo Dfp 2026 e nomine sottosegretari; Governo, al via il cdm: sul tavolo Dfp 2026 e nomine sottosegretari. Governo: via libera dal Cdm ai nuovi sottosegretariSemaforo verde del Consiglio dei ministri alla nomina di cinque nuovi sottosegretari: Alberto Balboni (FdI) alla Giustizia, Giampiero Cannella (Fd'I) alla Cultura, Paolo Barelli (FI) ai Rapporti con ... roma.corriere.it GOVERNO | Massimo Dell’Utri sottosegretario agli Esteri: tutte le nuove nomineMassimo Dell'Utri. Via libera del Consiglio dei ministri: Dell’Utri sostituisce Silli, altri quattro sottosegretari nominati tra Giustizia ... italiachiamaitalia.it Il nisseno Massimo Dell’Utri sottosegretario agli Esteri, giuramento a Palazzo Chigi davanti a Giorgia Meloni - facebook.com facebook #Politica Hanno giurato i 5 nuovi sottosegretari: Alberto Balboni (FdI) alla Giustizia, Giampiero Cannella (FdI) alla Cultura, Paolo Barelli (FI) ai Rapporti con il Parlamento, Massimo Dell'Utri (FI) agli Esteri e Mara Bizzotto (Lega) alle Imprese e Made in Italy x.com