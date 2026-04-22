Governo dal Cdm via libera alla nomina di 5 nuovi sottosegretari | Balboni Cannella Barelli Bizzotto e Massimo Dell' Utri

Da ilgiornaleditalia.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la nomina di cinque nuovi sottosegretari, tra cui Balboni, Cannella, Barelli, Bizzotto e Massimo Dell'Utri. Barelli, ex capogruppo alla Camera di Forza Italia, assumerà il ruolo di sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. La notizia della sua nomina era stata anticipata in precedenza da un quotidiano nazionale. La decisione è stata ufficializzata durante la riunione del Consiglio.

Il nuovo ruolo di Barelli, ex capogruppo alla Camera di Forza Italia e ora sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, era stato anticipato dal Giornale d'Italia Il Cdm ha dato il via libera alla nomina di 5 nuovi sottosegretari per il governo Meloni. Alberto Balboni prende il posto di And.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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