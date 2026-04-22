Governo da cdm ok ai nuovi sottosegretari | Balboni Cannella Barelli Dell' Utri Bizzotto?

Durante la riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, è stato approvato l'inserimento di cinque nuovi sottosegretari. La decisione riguarda nomine che entreranno a far parte del governo nelle prossime settimane. I nomi coinvolti sono Balboni, Cannella, Barelli, Dell'Utri e Bizzotto. La scelta è stata comunicata ufficialmente al termine della riunione.

Roma, 22 apr. (Labitalia) - Via libera ai nuovi 5 sottosegretari durante riunione del cdm in corso a Palazzo Chigi. Alberto Balboni va alla Giustizia e Giampiero Cannella alla Cultura, a completare la squadra di sottogoverno Paolo Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Massimo Dell'Utri di Noi Moderati al ministero degli Esteri e per la Lega Mara Bizzotto al Mimit. Il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato, nel corso della seduta odierna, il Documento di finanza pubblica (Dfp), atteso a Bruxelles.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Governo, da cdm ok ai nuovi sottosegretari: Balboni, Cannella, Barelli, Dell'Utri, Bizzotto? Notizie correlate Governo, verso la nomina di 5 nuovi sottosegretari: Balboni (Fdi) al posto di DelmastroDovrebbe completarsi oggi, con il Consiglio dei ministri previsto per mezzogiorno ma ancora non ufficialmente convocato, il giro di nomine per...