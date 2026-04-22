Nell’ultimo aggiornamento delle patch di sicurezza di aprile, molti utenti di dispositivi Pixel hanno riscontrato problemi relativi alla batteria. Dopo l’installazione, alcuni dispositivi hanno mostrato un calo improvviso dell’autonomia, con vari malfunzionamenti che interessano il funzionamento generale del telefono. La questione riguarda esclusivamente le versioni aggiornate con le nuove patch e ha coinvolto un numero consistente di utenti.

L’aggiornamento delle patch di sicurezza di aprile ha scatenato una serie di malfunzionamenti nei dispositivi Pixel, colpendo duramente l’autonomia energetica di numerosi utenti. Le segnalazioni che arrivano dai forum specializzati e dalle piattaforme di supporto indicano un calo drastico della durata della batteria subito dopo l’installazione del software. Le criticità emerse non rappresentano casi isolati, come dimostra la crescita costante dei messaggi sul thread dedicato di issutracker.google, dove i numeri hanno raggiunto livelli rilevanti. Molti possessori di smartphone Google lamentano una gestione inefficiente delle risorse hardware: secondo le prime analisi condotte dagli utenti, la CPU sembra restare eccessivamente attiva anche quando il dispositivo è in standby con lo schermo spento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Google Pixel: l’aggiornamento di aprile distrugge la batteria

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