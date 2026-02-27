Google ha rilasciato un aggiornamento per Pixel Studio che ha comportato una significativa riduzione delle funzionalità disponibili. L’update ha influenzato le modalità di utilizzo quotidiano dell’app, portando a un cambiamento nelle performance complessive. Contestualmente, Google ha annunciato una nuova direzione strategica legata a Nano Banana, parte del progetto Gemini.

Questo testo sintetizza l’aggiornamento di Pixel Studio, evidenziando la perdita di alcune funzionalità, le conseguenze sull’utilizzo quotidiano e la nuova direzione proposta da Google verso Nano Banana all’interno di Gemini. L’iniziativa originaria mirava a mostrare le capacità AI del dispositivo tramite creazioni automatiche di scene e adesivi basati sulle idee espresse dall’utente, con disponibilità limitata ai modelli Pixel 9 e Pixel 10. Con la recente aggiornamento della versione 2.2.001.864530193.00-release, Pixel Studio ha rimosso alcune delle sue funzioni principali. L’icona che agiva da bacchetta magica per generare contenuti è stata eliminata, e la possibilità di inserire direttamente adesivi generati sulle immagini non è più disponibile. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Pixel studio di google: aggiornamento più recente è un downgrade importante

