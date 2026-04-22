In Italia e negli Stati Uniti si moltiplicano i casi di persone coinvolte in progetti top secret o in rapporti con fenomeni misteriosi. Un professore universitario è stato trovato morto davanti alla sua abitazione, mentre un ufficiale militare in pensione risulta scomparso senza lasciare traccia. Questi eventi si verificano in un contesto di indagini che riguardano attività di studio sugli UFO, liste nere e progetti riservati ancora nascosti.

Roma, 22 aprile 2026 – Un professore del MIT ucciso davanti a casa. Un generale dell’aeronautica in pensione sparito nel nulla. Un’ingegniera aerospaziale svanita durante un’escursione. Non è la trama di un thriller. È l’elenco, ancora incompleto, di almeno dieci tra scienziati e tecnici legati a programmi sensibili statunitensi morti o scomparsi negli ultimi anni. Il filo che li unisce è sottile ma inquietante: molti di loro lavoravano in ambiti strategici come nucleare, difesa e aerospazio. Un dettaglio che ha acceso sospetti, timori e, inevitabilmente, teorie. Procediamo con ordine. L’indagine federale in corso. A trasformare il caso in una questione nazionale è stata la politica.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli Ufo, la “black list” e i progetti segreti: a cosa stavano lavorando gli scienziati misteriosamente scomparsi in Usa

The Light Gate - HOW IT ALL BEGAN: Early UFO Events with Michael Schratt

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