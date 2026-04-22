Gli studenti di Potenza a Casarsa sulle tracce di Pasolini

Ha preso il via il 21 aprile con il coinvolgimento di un liceo di Potenza il progetto "Il tempo ritrovato", ideato dal Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia. Un percorso culturale diffuso che intreccia incontri, lezioni e visite nei luoghi pasoliniani, con l’obiettivo di.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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