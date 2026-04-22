Gli alieni eravamo noi | l’astronauta Paolo Nespoli al TEDxLecco Tre grandi novità

Durante l'evento TEDxLecco, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea ha condiviso alcune novità inaspettate. La sala dell’Urban Center “La Piccola” di Piazzale Cassin ha accolto il pubblico per ascoltare la sua testimonianza, che è stata seguita dall’annuncio di tre importanti novità. Nespoli ha sottolineato come, in modo simbolico, gli esseri umani possano essere considerati come “alieni” tra loro. La presentazione si è svolta in circa un’ora, con molti spunti e aggiornamenti.

Tre grandi novità, annunciate nel giro di un'ora. La sala dell'Urban Center "La Piccola" di Piazzale Cassin ha ospitato a presentazione del TEDxLecco: il primo ospite annunciato è Paolo Nespoli, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea con oltre trecento giorni nello spazio alle spalle tra.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate L’astronauta Paolo Nespoli: "Per la pace e per lo sport. Si vince senza uccidere"Anche se ha ormai 68 primavere sul groppone, è alle prese con un tumore ("in fase di quiescenza per fortuna") e non è più in forma come quando faceva... Oroscopo di Paolo Fox del 20 marzo: grandi novità per il CancroSecondo l’oroscopo di Paolo Fox del 20 marzo, i nativi del Cancro si preparano a novità professionali ma devono gestire con pazienza una fase... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Gli alieni eravamo noi: l’astronauta Paolo Nespoli al TEDxLecco. Tre grandi novità. L’astronauta Paolo Nespoli: «Il ritorno sulla Luna oggi rischia di allontanarci da Marte»Tutte le culture antiche si confrontano con l’istinto all’esplorazione dell’uomo. Prometeo, Icaro, Adamo, l’Ulisse di Dante vengono puniti, ma esplorano l’ignoto. Che cosa ci dicono di noi? famigliacristiana.it Paolo Nespoli: Dallo Spazio capisci che le azioni di ognuno di noi hanno un impatto su tuttiAndare nello Spazio mi ha reso un terrestre migliore. Ora ho molta più consapevolezza dell’ambiente in cui mi muovo e so che devo conviverci, non solamente sfruttarlo. Paolo Nespoli, 68 anni, in ... repubblica.it