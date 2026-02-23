Stato in controllo | debito pubblico esplode Borsa dominata

Il debito pubblico italiano cresce rapidamente, spinto da spese impreviste e da una crisi economica persistente. Le autorità hanno aumentato gli interventi statali per sostenere le imprese e i cittadini, causando una spinta significativa sui conti pubblici. La Borsa reagisce con volatilità, mentre gli investitori temono ripercussioni più gravi. La situazione richiede attenzione, poiché i numeri del debito continuano a salire e il rischio di instabilità aumenta.