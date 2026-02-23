Stato in controllo | debito pubblico esplode Borsa dominata

Il debito pubblico italiano cresce rapidamente, spinto da spese impreviste e da una crisi economica persistente. Le autorità hanno aumentato gli interventi statali per sostenere le imprese e i cittadini, causando una spinta significativa sui conti pubblici. La Borsa reagisce con volatilità, mentre gli investitori temono ripercussioni più gravi. La situazione richiede attenzione, poiché i numeri del debito continuano a salire e il rischio di instabilità aumenta.

Un ritorno al passato. L’Italia sta assistendo a un ritorno in grande stile del ruolo dello Stato nell’economia, un fenomeno che solleva interrogativi profondi sul futuro del Paese. Questo cambiamento, che vede il debito pubblico crescere a ritmi sostenuti, le aziende partecipate dominare la Borsa e l’interventismo pubblico nelle operazioni private in aumento, rappresenta un’inversione di tendenza rispetto alle liberalizzazioni degli anni Novanta. Se da un lato questa tendenza può garantire maggiore stabilità, dall’altro solleva preoccupazioni riguardo alla competitività e alla libertà di mercato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

