Ginnaste reggine conquistano il Belgio | trionfo in Forza Cup

Le ginnaste della scuola di ginnastica ritmica di Reggio Calabria hanno ottenuto risultati significativi alla 4ª edizione della Forza Cup, tenutasi a Gand, in Belgio. Durante la competizione internazionale, le atlete hanno conquistato vari podi, portando a casa un successo che ha attirato l’attenzione sulla loro performance. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre provenienti da vari paesi, confermando il livello competitivo della disciplina.

Le atlete della scuola Briritmica hanno portato un successo internazionale a Reggio Calabria, ottenendo podi di rilievo durante la 4th Forza Cup tenutasi a Gand. Le giovani ginnaste reggine si sono imposte in una competizione che ha la partecipazione di diverse delegazioni europee, dimostrando una maturità tecnica superiore. Il palcoscenico belga è diventato il luogo della consacrazione per diverse talentuose atlete del territorio. In particolare, le prime posizioni sono state conquistate da Gio .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ginnaste reggine conquistano il Belgio: trionfo in Forza Cup Notizie correlate Trionfo europeo per il Taekwondo Riccione Academy: 8 medaglie all'Open Challenge Cup in BelgioAlla prestigiosa competizione hanno preso parte società provenienti da Belgio, Olanda, Spagna, Inghilterra, Francia, Germania, Portogallo e Argentina...