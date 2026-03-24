Gianni De Biasi | Ero convinto di diventare CT dell'Italia avevo chiesto privacy Sono casto e puro

Gianni De Biasi ripercorre la sua carriera ai microfoni di Fanpage.it, tra la sua visione dell'Italia di Gattuso alle prese con i playoff Mondiali e i retroscena della panchina azzurra solo sfiorata: "Per avere la strada in discesa sarei dovuto entrare in una nota scuderia di agenti, ma non l'ho mai fatto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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