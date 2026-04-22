La guerra in Medio Oriente ha portato a un nuovo fronte di instabilità geopolitica, influenzando direttamente i mercati energetici e le materie prime a livello globale. La situazione ha causato fluttuazioni nei prezzi e interruzioni nelle catene di approvvigionamento, con effetti immediati sui settori economici di diversi paesi. Ad accogliere questa realtà è stato anche un amministratore delegato di una società del settore, che ha commentato come gli eventi bellici stiano modificando le dinamiche economiche internazionali.

La guerra in Medio Oriente non è soltanto un nuovo fronte di instabilità geopolitica destinato a produrre tensioni sui mercati energetici e sulle materie prime. È qualcosa di più profondo: un'accelerazione di un processo già in atto che sta mettendo definitivamente in discussione l'assetto economico globale degli ultimi decenni. «Non è una parentesi, ma un passaggio strutturale. E il punto, sempre più evidente, è che non si tornerà indietro». A dirlo con chiarezza è Giancarlo Buffo, amministratore delegato di Cisla – realtà industriale italiana inserita nelle catene di approvvigionamento di grandi gruppi internazionali – che invita a leggere la crisi non solo per i suoi effetti immediati, ma per le implicazioni di lungo periodo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giancarlo Buffo, ad di Cisla: così la guerra ridisegna l'economia globale

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