GF VIP undicesima puntata | emozioni e aspettative della serata di recupero

Stasera va in onda l’undicesima puntata del GF VIP 2026, dopo il rinvio di martedì scorso a causa della partita di calcio. La diretta riprende il programma con Ilary Blasi al timone, tornando in prima serata su Mediaset. La serata è attesa come un momento di recupero, con le emozioni e le aspettative legate alle dinamiche tra i concorrenti. La puntata si svolge in un clima di attesa per le novità e gli sviluppi nell’edizione di quest’anno.

GF VIP 2026, l’undicesima diretta arriva stasera dopo il rinvio. La puntata live recupera lo slittamento di martedì, causato dalla Coppa Italia, e riporta Ilary Blasi al timone del prime time Mediaset. Il reality arriva da una risalita Auditel: la scorsa diretta ha sfiorato quota 2 milioni di spettatori. La puntata di stasera non prevede eliminazioni. Il pubblico è chiamato a un televoto indicativo: la concorrente più votata conquista l’immunità e salta il rischio nella prossima nomination; la meno votata diventa automaticamente la prima candidata all’uscita. In nomination ci sono Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Paola Caruso. Dentro la casa la tensione resta alta.🔗 Leggi su 361magazine.com

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