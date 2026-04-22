GF Vip Francesca Manzini svela | Se dovesse uscire Paola vorrei immolarmi al posto suo il motivo

Durante una recente intervista, Francesca Manzini ha dichiarato di voler uscire dal Grande Fratello Vip al posto di Paola Caruso, che è tra i concorrenti nominati e potrebbe essere eliminata stasera. La showgirl ha espresso il desiderio di sacrificarsi per l’amica, sperando che il suo percorso possa continuare. La puntata di questa sera deciderà chi lascerà il reality tra i concorrenti nominati.

Francesca Manzini svela perché vorrebbe uscire dal GF Vip al posto di Paola Caruso. Chi lascerà il Grande Fratello Vip stasera? Tra i nominati c’è anche Paola Caruso, il suo percorso potrebbe quindi giungere al termine ma Francesca Manzini spera che non sarà così. Francesca Manzini al GF Vip (Screen Mediaset Infinity) La comica durante una chiacchierata con alcuni gieffina si è detta disposta ad uscire per farla restare nella casa, queste le sue parole: “ Se dovesse uscire Paola, vorrei immolarmi al posto suo. Tanto manca una settimana, non mi interessa, così lei si prende più soldi ed esco io”. Raimondo Todaro le ha detto di restare e di farle un bonifico dopo il reality visto che vuole aiutarla, lei ha così replicato: “Questo a prescindere lo farò.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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