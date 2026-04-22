Generazione Referendum. Il voto degli under 35 è stato decisivo per la vittoria del No, ma tra “bolle” digitali e propaganda semplificata resta il dubbio: siamo protagonisti reali o solo un target elettorale? Sommario L’analisi del voto dei giovani nel referendum sulla giustizia del 2026 (22 e 23 marzo) rivela una partecipazione collettiva in crescita, alimentata dai social media, che però rischia di fermarsi alla superficie di un reel. Capitolo 1: Il paradosso del protagonismo giovanile. C’è un’immagine che riassume perfettamente l’attuale panorama politico italiano: un ragazzo di vent’anni che tiene in mano uno smartphone, lo sguardo fisso su un reel di sessanta secondi che pretende di spiegare la separazione delle carriere tra magistrati.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Generazione Referendum: i giovani si prendono la scena ma restano ostaggi della politica “liquida”

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