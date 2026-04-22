Gdf il comandante regionale Geremia in visita ai reparti delle Fiamme Gialle di Brindisi

Il 21 aprile, il comandante regionale della Guardia di Finanza per la Puglia ha visitato i reparti delle Fiamme Gialle nella provincia di Brindisi. La visita ha coinvolto diverse unità operative presenti sul territorio. Durante l'incontro, non sono stati resi noti dettagli specifici sugli obiettivi o sugli esiti dell'evento. La giornata si è svolta senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

BRINDISI - Nella giornata di ieri, martedì 21 aprile, il comandante regionale Puglia della Guardia di Finanza, generale di divisione Guido Mario Geremia, ha effettuato una visita istituzionale ai reparti delle Fiamme Gialle operanti nella provincia di Brindisi. L'Autorità regionale, dalla quale.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Fiamme gialle: visita ai piccoli ospiti di tre associazioni per un dono pasqualeAnche quest’anno i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, accompagnati dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata... GdF Benevento, educazione alla legalità economica: Fiamme Gialle nelle scuole sanniteTempo di lettura: 2 minutiLa Guardia di Finanza di Benevento, di concerto con l’Ufficio Scolastico Provinciale, ha concluso un ciclo di incontri con... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Confische patrimoniali, guardia di finanza e procura generale di Reggio sottoscrivono un memorandum operativo · ilreggino.it; Il viceministro dell'Economia Leo in visita al comando provinciale della guardia di finanza; Maxi stretta sui patrimoni illeciti: a Reggio Calabria arriva il memorandum tra Procura e Gdf; Sondrio, visita del Generale Compagnone: il Comandante Regionale incontra le Fiamme Gialle. Sondrio, visita del Generale Compagnone: il Comandante Regionale incontra le Fiamme GialleMercoledì 15 Aprile, il Generale di Divisione Paolo Compagnone, Comandante Regionale della Lombardia della Guardia ... valtellinanews.it Reggio Emilia, le Fiamme Gialle incontrano il comandante regionaleReggio Emilia, 22 gennaio 2026 – Giornata reggiana, quella di oggi, per il generale Paolo Kalenda, comandante regionale della Guardia di Finanza. E’ stato accolto dal comandante provinciale, il ... ilrestodelcarlino.it Il bivacco delle Fiamme Gialle trasportato in elicottero dal Cimon al Muse: l'impresa finisce in tv. La storica struttura alpina raccontata nel programma televisivo "Falegnami ad alta quota", che ha per protagonisti i fratelli Curzel di Caldonazzo. - facebook.com facebook