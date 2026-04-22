Gazzetta dello Sport | C’è l’idea Pinamonti

Il futuro dell’attacco della squadra napoletana resta ancora da definire. Secondo quanto riportato da fonti sportive, si sta valutando l’ipotesi di un possibile trasferimento di un attaccante attualmente in rosa. La trattativa sembra ancora in fase preliminare e non sono stati resi pubblici dettagli specifici. La società continua a monitorare varie opzioni per completare il reparto offensivo.

"> NAPOLI – Il futuro dell’attacco azzurro è tutto da scrivere. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, la separazione tra Napoli e Romelu Lukaku appare ormai inevitabile, lasciando un vuoto importante alle spalle di Hojlund. Ancora Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come la situazione contrattuale del belga renda complessa anche l’uscita. La Gazzetta dello Sport, attraverso l’analisi di Antonio Giordano, sottolinea la necessità di individuare un nuovo vice centravanti. E sempre Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport apre al casting per il ruolo. “Addio Lukaku, nodo economico” Il rapporto tra Lukaku e il Napoli è ai titoli di coda.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “C’è l’idea Pinamonti” Notizie correlate Gazzetta dello Sport: “Bis, pazza idea Napoli”Gazzetta dello Sport: “Bis, pazza idea Napoli”"> Tre vittorie consecutive riaccendono entusiasmo e ambizione. Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, c’è Mateta. Idea per giugno, ma l’accordo si può fare ora”Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 30 gennaio 2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Benitez: L'Inter è la migliore, i 9 punti sul Napoli lo dimostrano. Ma Conte senza gli infortuni…; Caso Bastoni, Ausilio risponde al Barcellona e alza un muro da 70 milioni; Gazzetta dello sport: Missione Udinese, superare i 50 punti. Ma c’è il muro Parma; Un posto nella storia, Chivu verso il doppio scudetto. All’Inter c’era riuscito solo... Inizia subito a leggere La Gazzetta dello Sport gratisGazzetta Point è la nuova App ufficiale de La Gazzetta dello Sport dedicata a te che frequenti bar, ristoranti, negozi, studi medici, aeroporti e stazioni. Gazzetta Point ti consente di leggere gratui ... gazzetta.it La Gazzetta dello Sport compie 130 anni: una storia in rosa, dal 1896 a oggiLa Gazzetta dello Sport festeggia i suoi primi 130 anni. La storia della 'Rosea', com'è da tutti conosciuta, ha infatti avuto inizio il 3 aprile 1896 a Milano, pochi giorni prima dell'apertura delle p ... tg24.sky.it La prima pagina della Gazzetta di oggi: INTER DA IMPAZZIRE Le notizie trib.al/cGNgwIi x.com La Gazzetta dello Sport - facebook.com facebook