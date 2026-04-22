gasolio allungato al distributore per aggirare i rincari sequestro e denuncia ad abbiategrasso

A Abbiategrasso, le forze dell'ordine hanno sequestrato un quantitativo di gasolio modificato presso un distributore. Il carburante, a cui erano stati aggiunti solventi e oli vegetali, era stato preparato per aggirare i rialzi dei prezzi dei carburanti. Sono state avviate indagini e contestate sanzioni nei confronti dell’operatore coinvolto. Le autorità hanno precisato che si tratta di un intervento mirato a contrastare pratiche illecite nel settore dei carburanti.

Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Giornata complicata per la mobilità milanese quella di domani, venerdì 24 aprile. È stato confermato. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato due giovani italiani di 18 e 25. Scoperto in metro senza biglietto, un brasiliano ha aggredito un controllore Atm colpendolo con un.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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