GAIS-Mjallby giovedì 23 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il quarto turno di Allsvenskan prevede una partita tra GAIS e Mjallby, in programma giovedì 23 aprile 2026 alle ore 19:00. Si tratta di un incontro tra i campioni belgi uscenti del Mjallby e la squadra di casa, il GAIS. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati comunicati in vista di questa sfida. Questa partita si aggiunge ai posticipi di questa giornata del campionato svedese.

Tra i posticipi del quarto turno di Allsvenskan c’è quello che vede i campioni belgi uscenti del Mjallby impegnati sul campo del GAIS. I makrillarna sono al momento fermi al palo con 3 KO in altrettante gare, penalizzati da un calendario complicato che li ha visti affrontare 3 squadre pronte a lottare per qualcosa di importante. Due KO su 3 di misura. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - GAIS-Mjallby (giovedì 23 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate GAIS-Mjallby (giovedì 23 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiTra i posticipi del quarto turno di Allsvenskan c’è quello che vede i campioni belgi uscenti del Mjallby impegnati sul campo del GAIS. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: GAIS-Mjallby (giovedì 23 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; GAIS-Mjallby giovedì 23 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; GAIS-Mjallby giovedì 23 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; Malmo-Sirius (giovedì 23 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Ascolti tv giovedì 23 ottobre: la prima puntata di Noi del Rione Sanità batte la finale di Io Canto FamilyLa giornata degli ascolti tv di giovedì 23 ottobre: su Rai1, la prima puntata di Noi del Rione Sanità che vince al debutto. Su Canale 5 Io Canto Family chiude al 15.9%. La sfida dell’access con Affari ... fanpage.it