Futsal | il modello Forlì conquista il Torneo delle Regioni

Il settore del futsal vede il successo della squadra di Forlì, che ha vinto il Torneo delle Regioni. L'evento si svolgerà in Lazio dal 25 aprile al 1 maggio 2026. La squadra forlivese si prepara a portare il proprio modello di gestione giovanile in questa competizione. La vittoria al torneo rappresenta un risultato importante per il calcio a 5 locale.

Il Forlì calcio a 5 si appresta a esportare il proprio modello di gestione giovanile nel Lazio, dove dal 25 aprile al primo maggio si terrà l’edizione 2026 del Torneo delle Regioni. Tre atleti della compagine biancorossa sono stati chiamati a rappresentare la selezione dell’Emilia-Romagna, mentre la dirigenza locale avrà un ruolo chiave nella gestione organizzativa della squadra Under 19 guidata dal tecnico Eric Barillari. La convocazione vede protagonisti i portieri nati nel 2005 e nel 2007, Alessandro Valdifiori e Matteo Bertaccini, insieme al pivot Alex Bellezza, anch’egli classe 2007. A livello gestionale, Maicol Ghirelli assumerà le responsabilità di dirigente per l’organizzazione della rappresentativa regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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