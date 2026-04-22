Il Forlì calcio a 5 protagonista nel Torneo delle Regioni | Bertaccini Valdifiori Bellezza e il dg Ghirelli nella rappresentativa

Il Torneo delle Regioni di futsal si svolge nuovamente, attirando l’attenzione delle squadre giovanili italiane. Tra le squadre partecipanti, il Forlì calcio a 5 si distingue con alcuni giocatori e il direttore generale presenti nella rappresentativa. Bertaccini, Valdifiori, Bellezza e il direttore generale Ghirelli sono stati scelti per rappresentare la propria regione in questa manifestazione. L’evento riunisce diverse squadre provenienti da diverse regioni italiane.

Il Torneo delle Regioni di futsal torna protagonista, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del panorama giovanile italiano. Anche per l’edizione 2026, la manifestazione si prepara a regalare emozioni, riunendo i migliori talenti del calcio a 5 provenienti da tutta Italia.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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