Fuoriuscita di polveri durante l' abbattimento del cementificio il direttore dei lavori | Analisi in corso fatto accidentale

Il 21 aprile nel pomeriggio si è verificata una fuoriuscita di polvere di cemento da uno dei silos di un cementificio situato in via Raiale, durante le operazioni di demolizione. Il direttore dei lavori ha dichiarato che le analisi sono in corso e che l’incidente è stato di natura accidentale. Nessuna altra informazione è stata fornita al momento riguardo alle cause o alle eventuali conseguenze dell’accaduto.

In merito alla fuoriuscita di polvere di cemento da uno dei silos del cementificio in via Raiale, durante i lavori di demolizione in corso, interviene Giovanni Marchionne, direttore dei lavori e delegato Calbit per chiarire quanto accaduto:“Il 21 aprile nel pomeriggio si è verificato presso il.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate "Che fine ha fatto il piano lavori per l’abbattimento del rumore?"MONTELUPO FIORENTINO "E’ vero che si tratta di case costruite all’inizio dello scorso secolo, quando sicuramente la strada non era quella di ora così... Polverone inonda aziende e case vicine al cementificio durante i lavori di demolizione [FOTO-VIDEO]La zona dell'ex cementificio, in via Raiale a Pescara, nel tardo pomeriggio di martedì 21 aprile, è stata improvvisamente avvolta da un polverone... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Polverone inonda aziende e case vicine al cementificio durante i lavori di demolizione [FOTO-VIDEO]; Fate presto, stiamo senza ossigeno: le parole degli ostaggi durante il colpo in banca al Vomero. Fuoriuscita di polveri durante l'abbattimento del cementificio, il direttore dei lavori: Analisi in corso, fatto accidentaleIn merito alla fuoriuscita di polvere di cemento da uno dei silos del cementificio in via Raiale, durante i lavori di demolizione in corso, interviene Giovanni Marchionne, direttore dei lavori e ... ilpescara.it