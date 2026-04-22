La settimana dedicata al Fuorisalone 2026 si svolge dal 20 al 26 aprile, durante la quale Milano si anima con eventi e installazioni in diverse zone della città. Sono in programma otto tappe che coinvolgono numerosi quartieri, con esposizioni di design, mostre e presentazioni di nuove collezioni. La manifestazione attira visitatori da tutto il mondo, offrendo uno sguardo sulle ultime tendenze nel settore del design e dell’arredamento.

La settimana più creativa dell’anno è partita. Dal 20 al 26 aprile, Milano si trasforma ancora una volta in un’immensa galleria a cielo aperto: i cortili dei palazzi storici si aprono, le piscine diventano spazi espositivi, le gallerie si reinventano come hotel e persino un organo che tace da ottant’anni torna a suonare. Il Fuorisalone 2026 conferma che il design non ha bisogno di fiere per esistere – ha bisogno di città. E Milano, ogni anno, si lascia abitare come nessun’altra. Come ogni anno la sfida non è trovare qualcosa da vedere: è scegliere cosa non perdersi. Abbiamo attraversato i distretti in questi primi giorni e selezionato otto tappe che, per ragioni diverse, meritano davvero una deviazione.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fuorisalone 2026 otto tappe di questa settimana che vale la pena segnarsi

Notizie correlate

12 trattamenti anticrespo che i tuoi capelli adoreranno e che vale la pena di comprare adessoCrespo? No, grazie! L’effetto fizz è un incubo che accomuna tutte le chiome, da quelle lisce a quelle ricce, sino a quelle mosse.

Milano Design Week, la combinazione perfetta di Salone e Fuorisalone che vale 600 milioni di euro per la cittàDal 20 al 26 aprile torna la Milano Design Week, l’evento unico nel suo genere che raccoglie oltre 1.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Fuorisalone 2026. 8 cose che abbiamo visto davvero e dovreste farlo anche voi; Milano Design Week 2026: la nostra selezione per architetti - 10 tappe da segnare tra Fuorisalone e Fiera; Fuorisalone 2026: cosa vedere e come orientarsi tra distretti, novità e percorsi tematici; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026.

Statale Milano Fuorisalone 2026: INTERNI MATERIAE alla Ca' GrandaINTERNI MATERIAE alla Statale di Milano, Fuorisalone 2026 (20-30 aprile): oltre 30 installazioni gratuite nella Ca' Granda. Orari, tappe e consigli anti-code. milanofree.it

In Brera il design incontra la moda ma anche l’artigianato: cosa vedere al Fuorisalone e come orientarsiBrera durante la Design Week è un concentrato di tutto: installazioni, mostre, showroom e spazi che aprono solo per pochi giorni. Abbiamo selezionato gli indirizzi da cui partire per orientarsi tra le ... living.corriere.it

Stile e praticità: le idee look più interessanti avvistate dallo Street Style del Fuorisalone 2026 x.com

Nel cuore di Milano, durante la settimana del Fuorisalone, la più creativa dell’anno, la Rotonda della Besana si trasforma in uno spazio unico dove design, musica e atmosfera si incontrano! - facebook.com facebook