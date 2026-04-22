Fuorisalone 2026 otto tappe di questa settimana che vale la pena segnarsi

Da dilei.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana dedicata al Fuorisalone 2026 si svolge dal 20 al 26 aprile, durante la quale Milano si anima con eventi e installazioni in diverse zone della città. Sono in programma otto tappe che coinvolgono numerosi quartieri, con esposizioni di design, mostre e presentazioni di nuove collezioni. La manifestazione attira visitatori da tutto il mondo, offrendo uno sguardo sulle ultime tendenze nel settore del design e dell’arredamento.

La settimana più creativa dell’anno è partita. Dal 20 al 26 aprile, Milano si trasforma ancora una volta in un’immensa galleria a cielo aperto: i cortili dei palazzi storici si aprono, le piscine diventano spazi espositivi, le gallerie si reinventano come hotel e persino un organo che tace da ottant’anni torna a suonare. Il Fuorisalone 2026 conferma che il design non ha bisogno di fiere per esistere – ha bisogno di città. E Milano, ogni anno, si lascia abitare come nessun’altra. Come ogni anno la sfida non è trovare qualcosa da vedere: è scegliere cosa non perdersi. Abbiamo attraversato i distretti in questi primi giorni e selezionato otto tappe che, per ragioni diverse, meritano davvero una deviazione.🔗 Leggi su Dilei.it

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