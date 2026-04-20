Dal 20 al 26 aprile si tiene a Milano la settimana dedicata al design, un evento che coinvolge sia il Salone sia le esposizioni all’aperto in diverse zone della città. La manifestazione attira visitatori provenienti da tutto il mondo e rappresenta un’opportunità importante per il settore, con un valore stimato di circa 600 milioni di euro per il territorio. L’edizione di quest’anno prevede numerose installazioni, incontri e presentazioni di nuove collezioni.

Dal 20 al 26 aprile torna la Milano Design Week, l’evento unico nel suo genere che raccoglie oltre 1.600 eventi diffusi nella città. La Settimana nel 2025 ha superato i 600 milioni di euro di impatto economico, grazie ad un sistema economico perfettamente integrato, in cui fiera (a Rho dove si tiene il Salone del Mobile) e città lavorano insieme. La combinazione di Salone e Fuorisalone trasforma il design in un moltiplicatore economico urbano. Vediamo perché è un tipo di sistema che funziona alla perfezione. Il modello Milano: fiera e città nello stesso sistema. Il Salone del Mobile è il motore industriale della Design Week. Porta a Milano oltre 300.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Milano Design Week, la combinazione perfetta di Salone e Fuorisalone che vale 600 milioni di euro per la città

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