Frutticoltura confronto a Bologna tra filiera e istituzioni

Venerdì 17 aprile si è tenuto a Bologna un convegno dedicato alla frutticoltura, organizzato da Confagricoltura Emilia-Romagna e ospitato al Savoia Regency Hotel. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti della filiera, aziende agricole e istituzioni, che si sono confrontati sulle problematiche attuali del settore. L’incontro ha affrontato temi legati alle sfide del comparto e alle possibili strategie di sviluppo.

Si è svolto venerdì 17 aprile, al Savoia Regency Hotel di Bologna, il convegno "Quale futuro per la frutticoltura?", promosso da Confagricoltura Emilia-Romagna, che ha riunito rappresentanti della filiera, imprese agricole e istituzioni per un confronto sulle criticità del comparto e sulle.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Soverato: AI e filiera agroalimentare al contrasto dello spreco, un impegno condiviso tra istituzioni e associazioni.Soverato, un piccolo centro della costa calabrese, è diventato il palcoscenico di una riflessione cruciale sullo spreco alimentare, un tema che... "Scenari di pace", al museo Griffo confronto tra istituzioni e consoli sul dialogo tra i popoliUn confronto sul ruolo della cultura e del dialogo tra i popoli in un momento storico segnato da nuove tensioni internazionali. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Quale futuro per la frutticoltura? Un impegno condiviso per salvaguardare e rilanciare il settore; Acqua in frutticoltura, Fondazione FRESH porta a Macfrut il dibattito. Quale futuro per la frutticoltura? Un impegno condiviso per salvaguardare e rilanciare il settoreIn un'epoca di smartphone e informazioni viste su uno schermo distrattamente per pochi secondi, trovarsi di persona e discutere di temi reali pare più una necessità, che una ... freshplaza.it L'acqua in frutticoltura, una risorsa in pericolo?Mercoledì 22 aprile alle ore 14:00, presso la Sala Neri 1 Hall Sud della Fiera di Rimini, avrà luogo il convegno L'acqua in frutticoltura, una risorsa in pericolo?. L'evento che vede ... freshplaza.it "Sia la frutticoltura che le commodities oggi soffrono l'incremento dei costi di produzione. L' #agrivoltaico risponde anche a questa problematica permettendo, con l'ombreggiatura dei pannelli, un risparmio di acqua che si aggira attorno al 20%". "Questa te x.com "Sia la frutticoltura che le commodities oggi soffrono l'incremento dei costi di produzione. L'#agrivoltaico risponde anche a questa problematica permettendo, con l'ombreggiatura dei pannelli, un risparmio di acqua che si aggira attorno al 20%". "Questa te - facebook.com facebook