Frutticoltura confronto a Bologna tra filiera e istituzioni

Da ilpiacenza.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 aprile si è tenuto a Bologna un convegno dedicato alla frutticoltura, organizzato da Confagricoltura Emilia-Romagna e ospitato al Savoia Regency Hotel. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti della filiera, aziende agricole e istituzioni, che si sono confrontati sulle problematiche attuali del settore. L’incontro ha affrontato temi legati alle sfide del comparto e alle possibili strategie di sviluppo.

Si è svolto venerdì 17 aprile, al Savoia Regency Hotel di Bologna, il convegno "Quale futuro per la frutticoltura?", promosso da Confagricoltura Emilia-Romagna, che ha riunito rappresentanti della filiera, imprese agricole e istituzioni per un confronto sulle criticità del comparto e sulle.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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