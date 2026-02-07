Soverato | AI e filiera agroalimentare al contrasto dello spreco un impegno condiviso tra istituzioni e associazioni

Soverato si prepara a lanciare una nuova iniziativa per combattere lo spreco alimentare. Istituzioni e associazioni si uniscono per sfruttare l’intelligenza artificiale e migliorare la gestione delle risorse nella filiera agroalimentare. L’obiettivo è ridurre gli sprechi e sensibilizzare la comunità sulla necessità di un consumo più consapevole. La città calabrese si fa promotrice di un progetto concreto, che mira a mettere in campo strumenti innovativi per un problema che riguarda tutta l’Italia.

Soverato, un piccolo centro della costa calabrese, è diventato il palcoscenico di una riflessione cruciale sullo spreco alimentare, un tema che interseca diritto, etica e innovazione tecnologica. La tredicesima edizione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare ha visto la Fidapa Soverato prendere l'iniziativa, organizzando un convegno che ha acceso i riflettori su una problematica sempre più urgente, che incide profondamente sull'ambiente, sull'economia e sulla società. L'evento, tenutosi presso l'istituto alberghiero locale, ha rappresentato un momento di confronto tra esperti, istituzioni e rappresentanti del mondo associativo, con un particolare accento sull'applicazione dell'intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione delle risorse e ridurre gli sprechi lungo la filiera agroalimentare.

