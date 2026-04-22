Demi Vollering ha vinto la Freccia Vallone femminile 2026, battendo le altre concorrenti sull’ultima salita del Mur de Huy. La gara si è disputata su un percorso di circa 148 chilometri, con la campionessa che ha saputo mantenere la testa durante tutta la corsa. Tra le atlete in gara, si è distinta anche la tredicenne Monica Trinca Colonel, arrivata in undicesima posizione.

Demi Vollering rispetta i favori del pronostico. La fuoriclasse ha infatti vinto la Freccia Vallone femminile 2026, facendo la differenza sull’iconico Mur de Huy al termine del percorso lungo 148.2 km partito da Huy. Si tratta del secondo trionfo in carriera per la neerlandese dopo i due secondi posti delle ultime due edizioni. La corsa è stata animata da molteplici tentativi di fuga ma, come da copione, il gruppo si è compattato nel finale, dove l’olandese in forza al FDJ United – SUEZ ha fatto la differenza, riprendendosi il successo che le mancava dal 2023. La corridora si è posizionata al meglio nell’ultimo chilometro, per poi lanciare un assolo spingendo forte sui pedali, fino ad arrivare al traguardo con margine.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Freccia Vallone femminile 2026: prova di forza di Vollering sul Mur de Huy! Undicesima Monica Trinca Colonel

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