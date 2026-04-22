Foto di minori in spiaggia sul cellulare | Le ho fatte io 40enne ai domiciliari

Un uomo di 40 anni residente a Pra’ è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine sulla detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Sul suo cellulare sono stati trovati circa 380 file tra foto e video, alcuni dei quali mostrano minori in situazioni riprese in spiaggia. L’indagato ha ammesso di aver scattato alcune delle foto trovate sul dispositivo. La polizia ha sequestrato il cellulare e proseguito le indagini.

Trecentottanta file tra foto e video pedopornografici custoditi sul cellulare: prosegue con nuovi sviluppi l’inchiesta che coinvolge un uomo italiano di 40 anni residente nel quartiere genovese di Pra’, indagato per detenzione e diffusione di immagini di abusi su minori.Secondo quanto emerso.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Il generale Mori risponde ai 5S: "Le considerazioni su Scarpinato? Le hanno fatte 4 magistrati, non io"Il generale Mario Mori è stato nuovamente preso di mira dal Movimento 5 Stelle che, non tradendo l’inchiesta condotta da Il Giornale, hanno preferito... Leggi anche: Condannato per evasione, 40enne finisce ai domiciliari Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Posso pubblicare foto di altri senza il loro consenso?; Deepfake, scoperte decine di app che spogliano foto di persone reali; Cambio rotta: presentate le buone prassi per i minori autori di reato; Sharenting. La condivisione delle immagini dei bambini sui social. Sanzioni fino diecimila euro per genitori che pubblicano sul web foto di minoriPubblicare le foto dei propri figli sul web da oggi in poi potrà costare molto caro. Per la prima volta in Italia viene stabilita, infatti, una multa da parte del giudice ai danni di un genitore che ... it.blastingnews.com Arrestato un pedofilo. Migliaia di foto di minoriAncora un’indagine choc sulla pedopornografia. La Polizia di Stato ha infatti tratto ieri in arresto un 56enne lucchese trovato in possesso di migliaia di files di natura pornografica realizzati con l ... lanazione.it Foto d'epoca ceramica di Laveno ancora in attività - facebook.com facebook 22/4/26. Sulla celebrazione di ieri al Buon Pastore a Sottomarina presieduta dal vescovo in preparazione alla Giornata mondiale delle vocazioni e per il ministero dell'accolitato al seminarista Daniele Mozzato, pubblichiamo in FB una bellissima serie di foto di x.com