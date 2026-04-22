Forza Italia Michele Spicuzza nominato assessore al Comune di Bolognetta

A Bolognetta, la giunta comunale ha accolto un nuovo assessore, nominato per rappresentare due consiglieri comunali. La nomina è stata ufficializzata di recente e riguarda un membro del gruppo politico di maggioranza. La comunicazione ufficiale è stata resa nota tramite un documento del Comune, senza ulteriori dettagli sulle procedure o le motivazioni alla base della scelta.

Cambio nella giunta comunale di Bolognetta: Michele Spicuzza è stato nominato assessore, in rappresentanza dei consiglieri comunali Mimmo Dardi e Giusi Salerno. Al neo assessore sono state assegnate le deleghe alle Politiche ambientali ed Energia, Transizione ecologica, Cooperazione territoriale.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Forza Italia, Attilio Pierro nominato vice segretario provinciale di SalernoIl deputato cilentano Attilio Pierro è stato nominato vicesegretario provinciale di Forza Italia Salerno con delega agli enti locali. Alessio Aureli nominato Segretario provinciale di Forza Italia Giovani a RietiAlessio Aureli è il nuovo Segretario provinciale di Forza Italia Giovani a Rieti, una nomina che segna una fase di rinnovamento e di rafforzamento...