Fondi per eventi e polemiche | la Regione investe ma scoppia il dibattito

La Regione ha stanziato fondi per diversi eventi, tra cui la Notte dei Serpenti e il Festival Dannunziano. Tuttavia, le decisioni di investimento hanno suscitato discussioni tra i cittadini e le opposizioni politiche. Le risorse sono state assegnate senza un bando pubblico chiaro, e alcune iniziative hanno ricevuto critiche per la loro natura o modalità di finanziamento. La questione ha attirato l'attenzione sui criteri di assegnazione e sulla trasparenza delle procedure.

L'Aquila - Dalla Notte dei Serpenti al Festival Dannunziano, la giunta Marsilio finanzia eventi strategici mentre l’opposizione contesta le scelte e chiede maggiore trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche La giunta regionale guidata da Marco Marsilio ha individuato le risorse necessarie per sostenere le principali manifestazioni culturali e turistiche considerate di interesse regionale, confermando una linea politica orientata al rafforzamento della visibilità del territorio. Le somme stanziate, pari complessivamente a circa 840mila euro, sono destinate a una serie di eventi simbolo distribuiti su tutto il territorio abruzzese. Tra...🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Fondi per eventi e polemiche: la Regione investe ma scoppia il dibattito Notizie correlate “Ma come…”. Sanremo 2026, scoppia il caso: polemiche dopo la classifica della seconda serataLa seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si è chiusa tra applausi, commenti a caldo e le prime vere tensioni social. Leggi anche: L'inchiesta sui fondi pubblici per gli eventi di Natale, Barbagallo (Pd): "La Regione come un bancomat" Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: I nostri diritti dimenticati: lo sfogo dei caregiver di Roma dopo il caos dei buoni della Regione; Il finanziamento pubblico e (è) la crisi del cinema italiano; Regeni, il docufilm a Siena dopo le polemiche sui fondi. I genitori: Giulio non é stato protetto; Harry e Meghan in Australia tra lusso e polemiche: Usano il Paese come un bancomat?. Taglio ai fondi sulla cultura per le accise: è polemica per la scelta di GiuliQueste le parole di Perrotta: Il problema vero è il doppio taglio, che mette in ginocchio istituzioni riconosciute di assoluto prestigio internazionale. Poiché a fronte dei fondi ricevuti, bisogna ... globalist.it Sicilia. Disabili, polemiche sui fondi. Crocetta: Le Asp stanno erogando l’assegno di curaNei giorni scorsi il conduttore Pif era tornato sulla vicenda sostenendo che, nonostante gli impegni annunciati dalla Regione, ì i disabili non hanno ricevuto un euro. Ma il governatore rassicura: ... quotidianosanita.it UBS dovrà aumentare i propri fondi propri di base di circa 20 miliardi di dollari secondo una modifica della legge sulle banche voluta dal Consiglio federale per scongiurare un'altra crisi finanziaria come quella di Credit Suisse. - facebook.com facebook Da circa un anno il sostegno di SIMEST alle imprese italiane ha assunto un’ulteriore modalità operativa: non solo strumenti creditizi, o assunzioni di partecipazioni dirette, ma anche investimenti in partnership con fondi di private equity nel capitale delle impres x.com