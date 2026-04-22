Fondi per eventi e polemiche | la Regione investe ma scoppia il dibattito

Da abruzzo24ore.tv 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha stanziato fondi per diversi eventi, tra cui la Notte dei Serpenti e il Festival Dannunziano. Tuttavia, le decisioni di investimento hanno suscitato discussioni tra i cittadini e le opposizioni politiche. Le risorse sono state assegnate senza un bando pubblico chiaro, e alcune iniziative hanno ricevuto critiche per la loro natura o modalità di finanziamento. La questione ha attirato l'attenzione sui criteri di assegnazione e sulla trasparenza delle procedure.

L'Aquila - Dalla Notte dei Serpenti al Festival Dannunziano, la giunta Marsilio finanzia eventi strategici mentre l’opposizione contesta le scelte e chiede maggiore trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche La giunta regionale guidata da Marco Marsilio ha individuato le risorse necessarie per sostenere le principali manifestazioni culturali e turistiche considerate di interesse regionale, confermando una linea politica orientata al rafforzamento della visibilità del territorio. Le somme stanziate, pari complessivamente a circa 840mila euro, sono destinate a una serie di eventi simbolo distribuiti su tutto il territorio abruzzese. Tra...🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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