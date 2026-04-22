Fondazioni bancarie | 2 milioni per il sociale nel Sud Italia

La Consulta delle Fondazioni del Sud ha istituito un fondo straordinario di 2 milioni di euro destinato al settore non-profit nel Mezzogiorno. La decisione vuole sostenere iniziative sociali e progetti a favore delle comunità locali. Il finanziamento si rivolge alle organizzazioni che operano nel campo del sociale e mira a rafforzare le attività nella regione. La ripartizione delle risorse e i criteri di selezione saranno comunicati nelle prossime settimane.

La Consulta delle Fondazioni del Sud attiva un fondo straordinario da 2 milioni di euro per potenziare il non-profit nel Mezzogiorno. L’iniziativa, coordinata da Domenico Credendino, finanzierà da maggio 2026 interventi sociali, culturali ed educativi promossi dalle associazioni del territorio.🔗 Leggi su Salernotoday.it The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Filippo Santigliano nel Comitato Area Sud e Isole delle Piccole e Medie FondazioniElezione all’unanimità per il presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia: "Il mio impegno per rafforzare la collaborazione e lo sviluppo... Quando il digitale diventa spazio sociale: un’analisi dal Sud ItaliaNel Sud Italia l’intrattenimento digitale non è soltanto un catalogo di gusti, ma un modo di organizzare tempo, relazioni e identità dentro... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Round startup Italia 2026; Il Pnrr ha ridato slancio all'economia del Sud. Fondazioni bancarie: 2 milioni per il sociale nel Sud ItaliaLa Consulta delle Fondazioni del Sud attiva un fondo straordinario da 2 milioni di euro per potenziare il non-profit nel Mezzogiorno. L’iniziativa, coordinata da Domenico Credendino, finanzierà da ... salernotoday.it 2 milioni di euro per le Fondazioni del Sud: nuove opportunità per le Associazioni del MezzogiornoL’iniziativa è promossa dalla Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Sud e delle Isole – organismo di Acri – coordinata dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, ... salernonotizie.it Agropoli, successo per il Trofeo Centro Sud Italia di Nuoto Pinnato: brilla Daniele Emanuel con record italiano nei 100 pinne Grande partecipazione e spettacolo domenica 19 aprile presso la struttura Elysium di Agropoli, dove si è svolto il Trofeo Centro Sud It - facebook.com facebook Oggi, a Tsukiji. Forse è uno stile del Sud Italia, ma la pasta alla bottarga forse l’avrei preferita come si fa a Milano. x.com