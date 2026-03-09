Quando il digitale diventa spazio sociale | un’analisi dal Sud Italia

In molte zone del Sud Italia, l’intrattenimento digitale assume un ruolo centrale nella vita quotidiana, influenzando il modo in cui le persone organizzano il tempo, le relazioni e l’identità. La mobilità limitata, la scarsità di spazi pubblici e il lavoro discontinuo sono fattori che contribuiscono a questa dinamica. Le reti familiari numerose rafforzano l’uso delle piattaforme digitali come spazio sociale.

Nel Sud Italia l’intrattenimento digitale non è soltanto un catalogo di gusti, ma un modo di organizzare tempo, relazioni e identità dentro condizioni molto concrete: mobilità complicata, spazi pubblici spesso poveri di alternative, lavoro discontinuo, reti familiari dense. In questo contesto lo smartphone non è “un dispositivo”, è un’infrastruttura personale: sostituisce luoghi, agenda, compagnia, informazione e svago, comprimendo tutto nello stesso schermo e nello stesso gesto del pollice. L’intrattenimento, quindi, è anche una strategia quotidiana di gestione dello stress e di ricerca di riconoscimento, più che un semplice passatempo. Il digitale come piazza: socialità, reputazione, appartenenza. 🔗 Leggi su Zon.it

