Quando il digitale diventa spazio sociale | un’analisi dal Sud Italia
In molte zone del Sud Italia, l’intrattenimento digitale assume un ruolo centrale nella vita quotidiana, influenzando il modo in cui le persone organizzano il tempo, le relazioni e l’identità. La mobilità limitata, la scarsità di spazi pubblici e il lavoro discontinuo sono fattori che contribuiscono a questa dinamica. Le reti familiari numerose rafforzano l’uso delle piattaforme digitali come spazio sociale.
Nel Sud Italia l’intrattenimento digitale non è soltanto un catalogo di gusti, ma un modo di organizzare tempo, relazioni e identità dentro condizioni molto concrete: mobilità complicata, spazi pubblici spesso poveri di alternative, lavoro discontinuo, reti familiari dense. In questo contesto lo smartphone non è “un dispositivo”, è un’infrastruttura personale: sostituisce luoghi, agenda, compagnia, informazione e svago, comprimendo tutto nello stesso schermo e nello stesso gesto del pollice. L’intrattenimento, quindi, è anche una strategia quotidiana di gestione dello stress e di ricerca di riconoscimento, più che un semplice passatempo. Il digitale come piazza: socialità, reputazione, appartenenza. 🔗 Leggi su Zon.it
Articoli correlati
Sanità 4.0, addio al microscopio ottico: il vetrino per le analisi diventa digitaleI vetrini tradizionali, da osservare al microscopio per analizzare cellule e tessuti ed importantissimi per la diagnosi di numerose patologie e...
Leggi anche: Svezia, carceri per i tredicenni: un trend che potrebbe arrivare anche in Italia per i “maranza”. Quando la scorciatoia dell’immigrazione, per non pagare il lavoro, diventa un boomerang sociale
BOMBSHELL: Donald Trump conferma il discorso sulla Disclosure UFO!
Contenuti e approfondimenti su Sud Italia
Argomenti discussi: Agricoltura ed energia solare: il modello Laterza protagonista del docuweb nazionale.
Quando il digitale diventa spazio sociale: un’analisi dal Sud ItaliaNel Sud Italia l’intrattenimento digitale non è soltanto un catalogo di gusti, ma un modo di organizzare tempo, relazioni e identità dentro condizioni ... zon.it
Digitale, il Sud sorpassa: Calabria prima per crescita e investimenti. I dati dell’Assintel ReportIl Sud non è più fanalino di coda nella corsa al digitale ma, con la Calabria in testa, sta recuperando il gap e corre a una velocità più intensa della media ... inquietonotizie.it