Folle corsa nella notte | uomo ubriaco centra rotatoria e auto in sosta poi viene bloccato dalla polizia

Nella notte ad Ancona, un uomo di 46 anni di origini moldave, in stato di ebbrezza, ha messo in atto una corsa per le strade cittadine. Durante il suo tentativo di fuga, ha urtato una rotatoria e un'auto parcheggiata. La polizia ha fermato l'automobilista poco prima dell’una, dopo aver inseguito e bloccato il veicolo. L’uomo è stato sottoposto ai controlli e portato in commissariato.

ANCONA – È finita poco prima dell’una di questa notte la corsa fuori controllo di un 46enne moldavo in stato di ebbrezza. Alla guida della sua auto l’uomo ha prima impattato contro il muro della rotatoria agli Archi, fuori dalla galleria San Martino (all’incrocio con via Mamiani), poi ha.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Schianto nella notte contro un'auto in sosta, poi l'aggressione alla polizia locale: giovane nei guai Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Folle corsa nella notte: uomo ubriaco centra rotatoria e auto in sosta poi viene bloccato dalla polizia; Folle corsa con l’Audi in piazza dei Signori, 25enne si schianta sulla fioriera: Strage sfiorata. Aveva appiccato il rogo alla Trevihouse; TREVISO | FOLLE CORSA IN PIAZZA DEI SIGNORI, 25ENNE SENZA PATENTE DISTRUGGE LA FIORIERA; Folle corsa a 225 all’ora: auto decolla su una rotonda, conducente condannato. Folle inseguimento nella notte per mezza città: preso 38enneFuga e inseguimento a tutta velocità nella notte per mezza Verona: raggiunto e arrestato 38enne senza patente. veronaoggi.it Una notte di rapine. Paura nella piana. Fermato un minorenne dopo un inseguimentoArmati di pistola hanno svaligiato la tabaccheria del centro di Montale . Poi in un negozio di Prato hanno portato via cellulari costosi . La folle corsa fino a Montecatini: preso un diciassettenne, s ... msn.com Cellatica, la «folle corsa» di Carlo Mazzone diventa un murale x.com Catanzarese arrestato dopo una folle corsa sulla Statale 106. Durante la fuga, l'uomo avrebbe lanciato involtini di droga dal finestrino. La Polizia, con il supporto dei Carabinieri, lo ha bloccato predisponendo un dispositivo di contenimento. L'ARTICOLO C - facebook.com facebook