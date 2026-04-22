Fiocco azzurro in ambulanza a Colà | il ringraziamento della neomamma a quattro angeli

La mattina del 19 aprile, una giovane madre di Sandrà ha avuto un parto improvviso a bordo di un'ambulanza diretta all'ospedale Pederzoli. Alle prime luci dell'alba, si è resa conto che il bambino stava per nascere prima di raggiungere la struttura ospedaliera. La corsa contro il tempo si è conclusa con il lieto evento, e la neomamma ha ringraziato i soccorritori che l'hanno assistita durante l'emergenza.