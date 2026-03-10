La lettura | una finestra aperta sul mondo | parole In musica

Un bambino si confronta con la lettura in questi giorni, riscoprendo il suo valore e il modo in cui si impara. Un insegnante invita i più giovani a considerare se sia meglio imparare con fatica o con il sorriso. La discussione si concentra sull’importanza di leggere e ascoltare storie, mentre i genitori e gli educatori osservano le diverse reazioni dei bambini di fronte ai libri.

Tempo di lettura: 5 minuti Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo?" diceva Gianni Rodari. Ed è partendo da questa domanda che dà il senso di una scuola che educa con gioia che questa mattina si è svolta nell'Aula Magna dell'I.C. Aurigemma di Monteforte Irpino, una mattinata che ha visto i libri protagonisti, attraverso un viaggio di parole e musica.. Promuovere il libro e la lettura come momento di condivisione, strumento di crescita personale e ponte tra culture. E' questa l'idea da cui nasce "La lettura: una finestra aperta sul mondo", un incontro organizzato dall'I.C. Aurigemma, in collaborazione con il Lions International – Avellino.