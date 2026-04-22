Durante l’ultima puntata del programma televisivo, si è parlato di un noto rapper che ha accusato pubblicamente un collega di avergli arrecato danni. La discussione ha coinvolto anche confessioni personali e momenti di tensione, portando alla luce una vicenda legata a una condanna inaspettata, annunciata in diretta. Tra le interviste e i commenti, si sono alternati momenti di forte confronto tra i protagonisti.

Tra confessioni personali e passaggi decisamente scomodi, l’ultima puntata di Belve ha acceso i riflettori su Shiva, nome d’arte di Andrea Arrigoni. L’intervista con Francesca Fagnani si è trasformata in un momento carico di tensione, tra riferimenti ai suoi guai giudiziari e un attacco diretto a Fedez, riaprendo una frattura mai davvero sanata nel panorama rap italiano. Shiva contro Fedez: duro attacco a Belve. Il riferimento allo scontro con Fedez nasce da quanto accaduto nel 2023, quando il rapper milanese, durante alcune puntate del podcast Muschio Selvaggio, commentò l’ arresto di Shiva e soprattutto il movimento “ FreeShiva ”, nato per chiedere la sua scarcerazione.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - «Fedez mi ha danneggiato!», famoso cantante attacca il rapper, poi arriva la condanna al carcere in diretta

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