Nel 2024, i dati sulla spesa farmaceutica in Basilicata indicano un totale di circa 328 milioni di euro. La spesa complessiva si mantiene sotto la media nazionale, grazie anche alla gestione del Servizio Sanitario Nazionale che sembra contribuire a contenere i costi. L’analisi evidenzia un utilizzo delle risorse farmaceutiche caratterizzato da un’attenzione mirata alla distribuzione e al risparmio.

I dati relativi all’impiego delle risorse farmaceutiche in Basilicata per l’anno 2024 delineano un quadro di gestione sanitaria caratterizzato da una marcata efficienza distributiva e da una spesa complessiva che si attesta sui 328 milioni di euro. L’analisi dettagliata del rapporto redatto dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) rivela come il Servizio Sanitario Nazionale abbia sostenuto l’84% dell’intero investimento, lasciando al comparto privato una quota pari al 16%. Entrando nel dettaglio delle voci di bilancio, la componente pubblica ha destinato 168 milioni di euro per gli acquisti diretti effettuati dalle strutture ospedaliere, mentre la spesa territoriale convenzionata ha assorbito 108 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Farmaci in Basilicata: spesa sotto la media, il SSN guida il risparmio

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