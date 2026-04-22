Famiglia nel bosco la mamma | I miei figli stanno subendo una crudeltà estrema

Una famiglia ha espresso il proprio dolore in aula, riferendo che i propri figli stanno vivendo una situazione di sofferenza. La madre ha dichiarato di essere affranta perché non può riportare i bambini in un ambiente in cui sarebbero curati e amati, e ha descritto la loro condizione come una forma di crudeltà estrema. La testimonianza è stata letta durante una seduta presso la Camera dei Deputati.

(Adnkronos) – "Siamo affranti perché sappiamo che i nostri bambini soffrono, siamo affranti perché non possiamo riportarli a una casa dove sappiamo sarebbero accuditi e amati", così Catherine Trevaillon in un messaggio letto a Montecitorio. La mamma della cosiddetta 'famiglia nel bosco' è intervenuta nella conferenza stampa organizzata dalla presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, Michela Vittoria Brambilla, sull'allontanamento giudiziale dei minori dai nuclei familiari. "Sono franca: non ho mai ne visto né sentito una forma di crudeltà cosi estrema come quella che stanno subendo i miei figli", ha aggiunto Trevaillon.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Famiglia nel bosco, la mamma: «Stanno distruggendo i miei figli, usano adolescenti per bullizzarli»

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