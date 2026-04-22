Il 13 aprile, una donna ha trascorso il suo compleanno lontano dai tre figli, che vivono nel bosco. La famiglia è al centro di un caso mediatico, con una lettera pubblicata da una delle figlie rivolta alla madre. Nelle parole scritte, si parla di un momento difficile e di uno sforzo condiviso per affrontare le difficoltà. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, sollevando interrogativi sulla loro condizione e sulle motivazioni dietro alla scelta di vivere isolati.

Lo scorso 13 aprile Catherine Trevallion, la mamma della “famiglia nel bosco”, ha festeggiato il compleanno lontana dai tre figli. Nella sala stampa di Montecitorio, davanti ai giornalisti, Catherine ha letto la lettera che Utopia, la più grande dei tre bambini, le ha scritto per il compleanno. “Mamma, ti auguro buon compleanno insieme a tutti i nostri animali. Vorrei tanto essere lì, ti vogliamo bene, mi manchi moltissimo, ma ci stiamo facendo forza per uscire da qua. Vi vogliamo bene”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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Famiglia nel bosco, la lettera di Utopia alla mamma: Ci stiamo facendo forza

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