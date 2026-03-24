Falso Centro Gestione Vaccinale inganna i cittadini via SMS | come difendersi

Una truffa via SMS sfrutta il tema vaccinale per ingannare i cittadini e indurli a chiamare un numero a pagamento. Il messaggio ingannevole si presenta come proveniente da un falso

Falso "Centro Gestione Vaccinale" inganna i cittadini via SMS Numerazione a pagamento 893 usata per truffare: ecco come difendersi È in circolazione una nuova truffa via SMS che sfrutta il tema vaccinale per spingere i destinatari a chiamare un numero a pagamento. Il messaggio, apparentemente proveniente da un sedicente "Centro Gestione Vaccinale", invita a contattare il numero 89347788 per ricevere "importanti comunicazioni sanitarie". Si tratta di una frode: il prefisso 893 identifica una numerazione a tariffazione speciale, il che significa che ogni chiamata comporta addebiti elevati direttamente sulla bolletta telefonica del malcapitato. Le istituzioni sanitarie pubbliche e le aziende sanitarie locali non utilizzano mai numeri a pagamento per contattare i cittadini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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