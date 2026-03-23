Fabriano ennesima incursione dei cinghiali in città Il consigliere Pariano | Basta scaricabarile

Dopo l'ennesima incursione dei cinghiali, in pieno centro cittadino, arriva l'attacco del consigliere comunale di opposizione di Fabriano Giuseppe Pariano “L’Amministrazione comunale la finisca con questa politica dello scaricabile. Si assuma una volta ogni tanto le sue responsabilità dando risposte concrete ai cittadini. Basta con questo uso e costume di alzare le spalle dinanzi ai problemi. Siamo stanchi di sentirci sempre dire che l’Amministrazione comunale non può far nulla. Il problema dei cinghiali è un problema serio. Meno chiacchiere e più fatti. Vista la situazione di paura e disagio e senza contare i pericoli a cui vanno... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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