Fabregas stregato da Calhanoglu | Quando giochiamo contro l'Inter guardo se c'è lui oppure no

Durante un'intervista, Fabregas ha dichiarato di concentrarsi molto su Calhanoglu quando la sua squadra affronta l'Inter, osservando attentamente la presenza del centrocampista turco in campo. Nonostante la partita si sia conclusa con una sconfitta per la sua squadra, Fabregas ha elogiato le qualità di Calhanoglu, paragonandolo ai più grandi nel suo ruolo. Le sue parole hanno attirato l'attenzione su come il giocatore turco si distingua in questa stagione.

Nonostante la sconfitta Fabregas ha speso belle parole per Calhanoglu paragonandolo ai grandi centrocampisti europei: "Gente come lui, Pirlo, Modric, Kroos non ce n'è tanta".🔗 Leggi su Fanpage.it

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