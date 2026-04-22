Etichette ed esperienze | tre cantine cesenati protagoniste al Vinitaly

Durante la fiera internazionale del vino e dei distillati a Verona, svoltasi dal 12 al 15 aprile, nel padiglione dedicato all'Emilia-Romagna si sono presentate anche tre cantine provenienti dalla zona di Cesenatico. Queste aziende hanno esposto le proprie etichette e condiviso le esperienze legate alla produzione vinicola, contribuendo a rappresentare il territorio locale in un evento di rilevanza mondiale.

C’era anche una piccola componente cesenate nel padiglione emiliano-romagnolo installato al Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati tenutosi a Verona dal 12 al 15 aprile. Tra i 90 espositori regionali presenti all’interno del padiglione c’erano, infatti, 3 nomi cesenati: la cantina sociale di Cesena, la società agricola Tenuta Casali, di Mercato Saraceno, e l’azienda agricola Zavalloni di Cesena. Per l’intera provincia di Forlì-Cesena, la parte del leone spettava, naturalmente, alle 15 cantine del comparto forlivese, per lo più provenienti dalle sottozone di Predappio e Bertinoro, da secoli vocate alla coltivazione di vitigni tipici romagnoli (Albana, Sangiovese e non solo).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Etichette ed esperienze: tre cantine cesenati protagoniste al Vinitaly Notizie correlate L'Abruzzo debutta al Vinitaly con 97 cantine e 300 etichetteÈ stata inaugurata nella mattinata di domenica 12 aprile la 58esima edizione del Vinitaly. VIDEO| Dall'omaggio a Cataldi Madonna al Cerasuolo "in quota": l'Abruzzo al Vinitaly con 97 cantine e 300 etichettePer la prima volta la regione sarà protagonista anche nel "fuori salone" dal 10 al 12 aprile, giorno in cui prenderà il via l'importante... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Etichette ed esperienze: tre cantine cesenati protagoniste al Vinitaly; Il panificio con mescita e caffetteria che mancava a Verona lo hanno aperto tre amici; Borgo diVino in Tour ritorna a Bard: tre giorni di vino, cibo e musica; Aprile 2026: 10 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia. "Quando andiamo a comprare un maglione 100% acrilico o un maglione 100% poliestere, allora non vogliamo proprio bene a nessuno, né è a noi stessi né all'ambiente” Intervistato da Fanpage.it l’influencer esperto in etichette e acquisti responsabili ha spieg - facebook.com facebook FOP (etichette frontali): Nutri-Score, Batteria, Semaforo. Utili se usate per confrontare prodotti simili, insieme alla tabella nutrizionale. federconsumatori.it/italians-do-ea… @fedcons x.com