Esplorazioni Tartiniane | visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina

Sabato 2 maggio inizierà la nona edizione delle “Esplorazioni Tartiniane”, un ciclo di eventi che include visite guidate alla città e un concerto finale presso la chiesa di Santa Caterina. La manifestazione si svolge annualmente e coinvolge diversi partecipanti interessati a scoprire aspetti della storia e dell’arte locale. La giornata di apertura prevede una passeggiata guidata e si concluderà con il concerto in chiesa.

Sabato 2 maggio prenderà avvio il nuovo ciclo delle Esplorazioni Tartiniane, giunte quest’anno alla 9^ edizione. I primi sei appuntamenti scandiranno i sabati di maggio e si concluderanno il 6 giugno, gli ultimi cinque si svolgeranno invece nel mese di settembre per concludersi con il concerto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Visita guidata alla cripta e alla chiesa di Santa SofiaSituata nell’antico suburbio della città romana, lungo la via Altinate e all’incrocio con altre due strade, Santa Sofia è una delle chiese medievali... Leggi anche: Visita alla chiesa romanica di Santa Sofia e ai suoi sotterranei