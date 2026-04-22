Esg Challenge Iren torna a Piacenza
Esg Challenge Iren torna a Piacenza con l’obiettivo di tradurre i principi ESG in azioni pratiche e condivise con il territorio. L’iniziativa coinvolge aziende, enti e cittadini per promuovere pratiche sostenibili e migliorare l’impatto ambientale locale. La sfida si svolge nel contesto di incontri e attività dedicate alla promozione di iniziative sostenibili, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità.
Affrontare le sfide della sostenibilità traducendo i principi ESG in azioni concrete e condivise con il territorio. Questo l’obiettivo di ESG Challenge Iren 2026, l’appuntamento promosso dal Gruppo Iren che si è svolto oggi a Piacenza, nella cornice del Collegio Alberoni.Giunto a una nuova.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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