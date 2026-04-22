Escort a Milano nelle chat i cognomi dei calciatori e i contatti con un ex campione di Inter e Lazio | Vuole una tipa da sc a pagamento tu la trovi?

Le autorità di Milano stanno conducendo indagini riguardo a un presunto giro di escort coinvolto in favori sessuali con calciatori e altre persone. In alcune chat sono stati trovati riferimenti ai cognomi di calciatori e a un ex campione di Inter e Lazio. Uno dei messaggi includeva una richiesta di trovare una donna disposta a offrire prestazioni sessuali a pagamento. Le indagini della Procura si concentrano su accuse di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Si muovono su due fronti in queste ore le indagini della Procura di Milano sul presunto giro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di escort per calciatori e altri.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Escort a Milano, nelle chat i cognomi dei calciatori e i contatti con un ex campione di Inter e Lazio: «Vuole una tipa da sc... a pagamento... tu la trovi?» Notizie correlate Leggi anche: Escort e vip a Milano, una ragazza è rimasta incinta di un cliente. “Il pilota di F1 vuole una tipa a pagamento” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Caso escort di lusso: 70 i calciatori alle serate milanesi, anche di Milan, Inter e Juve; Giro di escort di lusso a Milano: arrestate 4 persone, tra i clienti imprenditori e calciatori; Inchiesta sul giro di escort a Milano: alle feste una settantina di calciatori - L'Unione Sarda.it; Cene di lusso ed escort, i calciatori del giro potrebbero essere sentiti come testimoni. Escort a Milano, nelle chat i cognomi dei calciatori e i contatti con un ex campione di Inter e Lazio: «Vuole una tipa da sc... a pagamento... tu la trovi?»Si muovono su due fronti in queste ore le indagini della Procura di Milano sul presunto giro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di escort per calciatori e ... ilmessaggero.it Giro di escort a Milano: festini in 26 locali, dai calciatori 450mila euro di bonificiDai fasti della terrazza panoramica di 'Ceresio7' fino alle cene a base di crudités di pesce e crostacei nella cucina della 'Langosteria Bistrot'. Poteva ... lapresse.it Il deficit al 3,1%. Sbloccato il prestito Ue a Kiev. Escort e calciatori a Milano x.com Secondo l’indagine, gli organizzatori possono contare su un centinaio di ragazze, anche giovanissime, italiane e straniere, alcune “disponibili come escort” - facebook.com facebook